Arap Birliği'nden Türkiye hakkında skandal açıklama: Türkiye'nin nüfuzundan endişeleniyoruz

25.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:54

İç karışıklığın, bitmek bilmediği Orta Doğu'da Arap Birliği'nden Türkiye hakkında tartışma yaratan bir açıklama geldi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Son dönemde Türkiye ve İran'ı eleştiren açıklamalarda bulunan Ebu Gayt, bugün katıldığı bir etkinlikte de bu ifadelerini yineledi.

TÜRKİYE'DEN RAHATSIZ

Emirlik'in Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde bir sempozyuma katılan Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişesinin arttığını söyledi. Aralık ayının ortasında da İran ve Türkiye'yi Arap ülkelerinin işlerine karışmakla eleştiren bir dönem Mısır'ın Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Ebu Gayt, Türkiye'ye yönelik hazımsızlığını dile getirdi.

İSRAİL BASINI BİLE ELEŞTİRDİ

İsrail basını Osmanlı ve Pers devletlerinin Orta Doğu'da geçmişte de söz sahibi olduğunu söyleyerek Arap Birliği Genel Sekreteri'nin sözlerinin hatalı olduğunu vurguladı. İsrail'in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post, "Pers ve Osmanlı İmparatorluğu, tarihte bölgeyi domine etmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye ve İran'ın Suriye ve Irak üzerinde etkisi olması bir anomali değil" şeklinde gelişmeyi değerlendirdi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DA KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Arap Birliği, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na "operasyon kabul edilemez" diyerek tepki göstermişti.