Arama Kurtarma İçin İş Birliği
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Arama Kurtarma İçin İş Birliği

Arama Kurtarma İçin İş Birliği
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ARAMA KURTARMA İÇİN İŞ BİRLİĞİÇekmeköy Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Derneği arama kurtarma faaliyetleri için iş birliği protokolü imzaladıÇekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ı makamında ağırladı.

ARAMA KURTARMA İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Çekmeköy Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Derneği arama kurtarma faaliyetleri için iş birliği protokolü imzaladı

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ı makamında ağırladı. Ziyarette Çekmeköy Belediyesi tarafından kurulan ÇEKUT (Çekmeköy Arama Kurtarma Timi )'un İHH ile işbirliği yapması için protokol imzalandı.

Protokol kapsamında; halkın afet bilincinin oluşturulması, afet gönüllülerinin eğitimi, profesyonel arama kurtarma ekiplerinin arttırılması, var olan yada yeni kurulacak ekiplerin eğitim/tatbikat/sertifikasyon işlemleri için vakfın tecrübe ve insan kaynaklarından faydalanılması, Çekmeköy ve ülke genelinde meydana gelen afetlere ve acil durumlara müdahale ve koordinasyon kapasitesinin arttırılması amaçlandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz " İlçemizde yıllardır arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz ekibi ÇEKUT İzmir depremi başta olmak üzere bir çok afette ve arama kurtarma faaliyetinde en ön saflarda oldu. Bugün imzaladığımız protokolle hem tecrübeli bir ekipten faydalanacak, hem de mevcut tecrübemizi bu ekiple paylaşıp olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale geleceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun, " dedi.

Kaynak: Habermetre

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