Tek başına denizin keyfini çıkardı
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Tek başına denizin keyfini çıkardı

20.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:06

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Bodrum'da Ukrayna uyruklu Nataliia Kolesnikova isimli yabancı turist ise Paşatarlası plajında tek başına yüzerek denizin, kumun ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Bodrum'un dünyaca ünlü plajları boş kalırken az sayıda turist sahil kenarından güneşlenerek sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Bodrum'un dünyaya tanıtan sahillerinde biri olan Paşatarlası sahilinde ise Ukrayna'dan Bodrum'a tatile gelen Nataliia Kolesnikov denizin keyfini tek başına çıkarması ise dikkatlerden kaçmadı. Uzun sürü güneşlendikten sonra denize girerek serinleyen Nataliia kendini özel hissettiğini söyleyerek "Su çok güzel, sıcak ve serinletici deniz. Sahil çok ıssız ama bu halini çok sevdim. İnanılmaz güzel bir yer Bodrum, çok güzel bir enerjisi var. Kendimi özel hissediyorum, böyle bir günde ama şanslı demiyorum, çünkü herkesin bu şansı yok. Birçok yerde kış yaşanıyor, bizim ülkemizde de kış yaşanıyor. Denize giremezler çünkü kış her yerde. Şu anda çok keyif alıyorum denize girmekten" dedi. - MUĞLA

Tek başına denizin keyfini çıkardı
Tek başına denizin keyfini çıkardı
Tek başına denizin keyfini çıkardı
Tek başına denizin keyfini çıkardı
Tek başına denizin keyfini çıkardı
Tek başına denizin keyfini çıkardı
Tek başına denizin keyfini çıkardı
Tek başına denizin keyfini çıkardı
Tek başına denizin keyfini çıkardı
Tek başına denizin keyfini çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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