Aralık ayında denize girdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aralık ayında denize girdiler

22.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:41
Aralık ayında denize girdiler

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yaşayanlar aralık ayının son günlerinde denize girdi.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yaşayanlar aralık ayının son günlerinde denize girdi. Vatandaşlar, Demre'de bitmeyen tatilin keyfini çıkarttıklarını söyledi.

Demre merkezindeki Kum Dağı mevkisinde bir sitede oturan üç kişi, güneşli havayı, sakin denizi görünce mayolarını giyip denize girdi. Selçuk Çakır, Şefik Çakır ile Teyhit Varan, aralık ayında denizde kulaç attı. Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 19- 20 derece olduğu Demre'de, yaklaşık yarım saat yüzdükten sonra duşlarını alıp güneşlendiler. Üç arkadaş Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde hava sıcaklığı eksi derecelere düşerken Antalya'da denize girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.Selçuk Çakır, "Aralık ayının ortalarındayız. Demre'de denize giriyoruz. Burada hava çok güzel. Kış, bu yıl gelmediği için deniz mevsimi de bitmedi" dedi. Şefik Çakır ise "Aralık ayının sonundayız. Ülkenin pek çok yerinde herkes kaban ve bot ile gezerken biz denize giriyoruz. Burada tatilimiz hiç bitmedi" diye konuştu.


Aralık ayında denize girdiler
Aralık ayında denize girdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Bakan Hande Erçel Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aralık ayında denize girdiler | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:42:28. #1.15#
title