Araklı'daki sel

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 2 kişinin bulunması için 377 kişilik ekip, 7'nci günde çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde, 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor.

Arama kurtarma timleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden geçen Kara Dere'nin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda tarama yapıyor.

Olayın 7'nci gününde, JAK timlerinin yanı sıra Trabzon ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, UMKE, AKUT, Türk Kızılay, 112 Acil Servis, Trabzon ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, TİSKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, İHH, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 377 personelin katıldığı çalışmalarda, 72 araç, lastik bot, 2 helikopter, 65 iş makinesi ile bir de kadavra köpeği yer alıyor.

Bu arada, dün yapılan aramalar sırasında cesedine ulaşılan kişinin kimliğinin belirlenebilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda da iş makineleriyle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Sel sonrası dere güzergahında biriken taş ve molozların temizlenerek, yolun trafiğe açılması hedefleniyor.

Kaynak: AA