Araklı Belediyesinden 'İkametini Taşı' Kampanyası

Araklı Belediyesinden 'İkametini Taşı' KampanyasıAraklı Belediye Başkanı Recep Çebi, nüfusu 50 bine taşıyabilmek amacıyla "Birinci ikameti Araklı'ya taşıyoruz" diyerek bir kampanya başlattı. Araklı'nın yaz aylarında nüfusu 200. 000'i aşıyor. Araklı'da turizm sektörünü ve canlılığı geliştirmeyi hedefleyen Araklı Belediyesi ilçe nüfusunu 50 binin üzerine çıkararak hizmet için gelirini de arttırmayı hedefliyor. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayanlara seslenen Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, "Araklı'yı seven herkesi kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz" dedi. Nüfusun 50 binin üzerine çıkmasıyla daha kaliteli hizmet verilebileceğini dile getiren Başkan Çebi, "Nüfusumuz arttığında personel kadromuzda daha kaliteli hizmet verebilecek sayıya ulaşacak. Ayrıca genel bütçe gelirlerimiz artacak ve ekonomik olarak daha da güçleneceğiz. " diye konuştu.

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