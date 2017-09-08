Arakanlı Müslümanlara Yönelik Katliamlara Tepkiler

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik katliamları Sudan'ın başkenti Hartum'da protesto edildi.



Cuma namazının ardından başkentteki Hartum Üniversitesi önünde toplanan protestocular, Myanmar'daki Müslümanlara yönelik şiddete tepki gösterdi.



Ellerinde "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.



Üniversite camisinde cuma namazını kıldıran Arakanlı Müslümanlardan Şeyh Ahmed Yusuf Nur el-İslam da hutbesinde Myanmar'da yaşananlar karşısında sessiz kalanları eleştirdi.



Nur el-İslam, "Rohingyalılar, uluslararası toplumun sessizliği nedeniyle zulüm ve baskıya maruz kaldı. Ezildiler, sanki sökülüp atılması gereken bir veba gibi aşağılandılar. Bu nedenle başka yerlere sığınmak zorunda kaldılar." dedi.



Birleşmiş Milletler'den bugün yapılan açıklamaya göre, son iki haftada Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti.