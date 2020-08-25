Arakanlı Müslümanlar 3 yıldır vatan hasreti çekiyor
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Arakanlı Müslümanlar 3 yıldır vatan hasreti çekiyor

Myanmar'ın Arakan bölgesinde 2017 yılında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıların üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Arakanlı Müslümanlar halen kendi topraklarına dönemedi.

Arakanlı Müslümanlar 3 yıldır vatan hasreti çekiyor
25.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:49

Myanmar'ın Arakan bölgesinde 2017 yılında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıların üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Arakanlı Müslümanlar halen kendi topraklarına dönemedi.

Myanmar'ın Arakan bölgesinde 25 Ağustos 2017 yılında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıların üzerinden tam 3 yıl geçti. Zulüm sırasında kendi topraklarından göç etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e sığındı. 2017 yılında yaşanan olayların ardından yerli ve uluslararası insan hakları kuruluşları ile birlikte Birleşik Milletler (BM) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Bangladeş'e alınan Arakanlı Müslümanlar, kurulan kamplarda zorlu bir yaşam sürdürüyor. Türkiye Arakanlı Müslümanlar için ilk günlerde verdiği yardım sözünü tutup halen bölgede bulunarak hastane, yemek, çadır gibi çok sayıda alanda yardımlarını sürdürürken, diğer ülke ve kuruluşların yardımları ise azaldı. Bu nedenle savaştan kaçan Arakanlı Müslümanlar, halen zorlu yaşam şartları ile karşı karşıya. Bölgedeki kamplardaki aileler üzerinde yapılan araştırmalara göre kamplarda her yıl 22 bin bebek dünyaya geliyor ve bu durum aileleri daha da zora sokuyor. Kendi topraklarına dönmek isteyen, ancak uluslararası kuruluşların anlaşmazlığı nedeniyle dönemeyen Arakanlı Müslümanlar, bir an önce yaşanan sorunun çözülmesini talep ederek evlerine dönmek istiyor. - DAKKA

Kaynak: İHA

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