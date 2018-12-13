Araçta Sıkışan Sürücüyü İtfaiye ve Afad Ekipleri Kurtardı
Bilecik'te kamyonetin tıra çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Bilecik'te kamyonetin tıra çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Faruk Öksüzoğlu yönetimindeki 11 AAE 859 plakalı kamyonet, Bilecik-Sakarya kara yolunun 3. kilometresinde Oğuzhan Öztiryaki idaresindeki 34 ER 5787 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazada kamyonette sıkışan Öksüzoğlu, yaralandı.
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Öksüzoğlu, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öksüzoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.