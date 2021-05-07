Araçla market alışverişine af yok
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Araçla market alışverişine af yok

Araçla market alışverişine af yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 17 Mayıs tarihine kadar sürecek tam kapanma tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 17 Mayıs tarihine kadar sürecek tam kapanma tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin giriş ve çıkışları başta olmak üzere ana arterler ile birlikte belirlenen noktalarda kontroller sürdürülüyor. Denetimlerde vatandaşların gerekli izin belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor. İzin belgeleri olmadığı halde araçlarıyla trafiğe çıkan sürücüler hakkında tutanak tutuluyor. Özellikle akşam iş çıkışı saatlerinde denetimler sırasında uzun kuyruklar oluşuyor.

Ayrıca özellikle zincir marketler önüne konuşlanan ekipler tarafından markete gelen vatandaşların da denetimleri yapılıyor. Vatandaşların alışveriş yapılacakları yerin ikamete en yakın yer olup olmadığına dair sorgulama gerçekleştiriliyor. Vatandaşların mahalleleri dışındaki marketlere araçlarıyla gelmelerine izin verilmiyor. Bu kuralı ihlal eden vatandaşlara tutanak tutuluyor. - BİLECİK

Araçla market alışverişine af yok
Araçla market alışverişine af yok
Araçla market alışverişine af yok
Araçla market alışverişine af yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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