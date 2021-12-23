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Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu- Isparta'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında oomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolden çıkıp yolun ortasındaki su kanalına uçtu.

ISPARTA (İHA) - Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu-

ISPARTA - Isparta'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında oomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolden çıkıp yolun ortasındaki su kanalına uçtu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, Isparta Deregümü köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü T.K'nın kullandığı 01 EGC 41 plakalı otomobil kavşağa doğru seyir halindeyken ara yoldan çıkan M.K'nın kullandığı 32 GD 404 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden T.K., 01 EGC 41 plakalı aracıyla yol ortasındaki su kanalına uçarak sıkıştı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken kazada sürücüler T.K ve M.K hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, Yarılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

Çarpışan 2 otomobilden birisi sulama kanalına uçtu

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Son Dakika Haberleri

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