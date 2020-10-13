Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi
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Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi

13.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.10.2020 12:23

Eskişehir'de evinin bahçesindeki otomobilinin içerisinde ölü bulunan şahsın, 10 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Otomobilin içerisinde inceleme yapan ekipler, ölü bulunan şahsın ayağında ayakkabı olmadığını tespit ederken; olay şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor.

Eskişehir'in Muttalip Mahallesinde müstakil bir evde tek başın yaşayan Ali K.'dan komşuları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine evinin bahçe kapısından giren komşular, 62 yaşındaki Ali K.'nın araç içerisinde olduğunu ve hayatını kaybettiğini fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali K.'nın yaklaşık 10 gün önce ölmüş olduğunu tespit etti. Ali K.'nin kimsesinin olmadığı belirtilirken, aracının içerisinde bindiğinde ayakkabılarının olmaması da dikkat çekti. Yaşanılan olay ekipler tarafından şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken gerekli çalışmalar başlatıldı.

Ali K.'nin uzun yıllardır burada bulunan ikametinde yaşarken, sebze ve meyve yetiştirip pazarda satarak hayatını idame ettirdiği öğrenildi.

Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KARLI DAĞ: Ölümünde hayırlısı.
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