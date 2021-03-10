Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu

10.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:59

İstanbul Beylikdüzü'nde polis çevirmesinde aracının bagajından 19 gram uyuşturucu çıkan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakılmasının ardından avukatı aracılığıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan polis ekipleri bagajda yaklaşık 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmiş, ardından genç oyuncu ve arkadaşı ile eski sevgili Furkan Çalıkoğlu'nu gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından üç isim mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"KUMPAS SONUÇSUZ KALMIŞ"

Olayın ardından kendisi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve üzerine kumpas kurulduğunu söyleyen Ayşegül Çınar, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir."

Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu
Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu
Haber Yorumları (18)
ADALET: Normal vatandaşın üzerinde evinde yada aracında 19 gram uyuşturucu çksaydı asla serbest bırakılmazdı ama ünlü zengin olunca hepsi serbest
Cevap Yaz Yayından Kaldır
1234: kardeş 19 gram uyuşturucu ile kimse tutuklanmaz hatta ben içiciyim desen bile yırtarsın
Yayından Kaldır
VATANDAŞ: yaw he he. taaaam taaam
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Meghan Markle Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:24:30. #1.15#
title