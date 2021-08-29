Son dakika haber! Aracı bozulan şoförün yardımına trafik polisleri koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Aracı bozulan şoförün yardımına trafik polisleri koştu

Son dakika haber! Aracı bozulan şoförün yardımına trafik polisleri koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Üsküdar'da trafik polisleri, yolda kalan aracı iterek hem sürücüye yardım etti hem de trafik akışında yoğunluk olmasının önüne geçti.

Üsküdar'da trafik polisleri, yolda kalan aracı iterek hem sürücüye yardım etti hem de trafik akışında yoğunluk olmasının önüne geçti. Trafik polislerinin aracı iterek yol kenarına aldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru seyir halindeki 06 BB 2000 plakalı lüks araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasında kaldı. Bu sırada bozulduğu yere yakın olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri aracı ittirerek sürücüye yardım etmeye çalıştı. Bir süre arabayı ittiren emniyet görevlileri arabayı kenara aldırarak trafik akışının bozulmasını engelledi. Trafik polislerinin bu hareketi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Salih Uçan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Aracı bozulan şoförün yardımına trafik polisleri koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 09:39:03. #1.16#

title