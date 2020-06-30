Araç Munzur Çayı'na uçtu, tüm ekipler seferber edildi Araç Munzur Çayı'na uçtu, tüm ekipler seferber edildi Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu -Olay yerine sevk edilen AFAD, dalgıç polis timi, UMKE ve jandarma ekipleri araçta başkalarının da olma ihtimaline karşı çalışma yaptı Tunceli'de Munzur Çayın'a...

Araç Munzur Çayı'na uçtu, tüm ekipler seferber edildi

Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu

-Olay yerine sevk edilen AFAD, dalgıç polis timi, UMKE ve jandarma ekipleri araçta başkalarının da olma ihtimaline karşı çalışma yaptı

TUNCELİ - Tunceli'de Munzur Çayın'a ticari araç uçtu, sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen AFAD, dalgıç polis timi, UMKE ve jandarma ekipleri araçta başkalarının da olma ihtimaline karşı çalışma yaptı.

Kaza, Tunceli-Ovacık yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Çelik idaresindeki 62 T 0756 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Çayın debisinin yüksek olmasıyla beraber ticari araç 2 kilometre sürüklenirken, sürücü kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. Araçta başkalarının bulunma ihtimaline karşın, olay yerine sağlık, AFAD, dalgıç polisler, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Munzur Çayı'nda giren ekiplerin yaptığı incelemede araçta başka şahısların bulunmadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle, Tunceli-Ovacık karayolunda trafik bir süreliğine kontrollü şekilde sağlanırken, araç vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: İHA