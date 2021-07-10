Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da

Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı.

Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Türkiye'de yerli turistin en fazla tercih ettiği ve her yıl milyonlarca yerli turisti ağırlayan Muğla'ya Türkiye'nin dört bir köşesinden adeta araçlarla akın var.

Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyruklarının başladığı nokta Aydın'ın Çine ilçesi oldu. Çine Menderes Bulvarı'nda Sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu Çine çıkışı Evciler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti.

Aydın'ın Çine istikametinden gelen tatilcilerin adresi ise Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu. Muğla sınırlarında ise araç kuyruğu Yatağan, Menteşe Bayır Mahallesi, Muğla'nın Yatağan girişinde başlayan araç kuyruğu, Menteşe ilçesi çevre yolunda yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı. Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyrukları daha da uzuyor.

45 dakikalık yolu 2,5 saatte geldiler

İstanbul'dan Marmaris'e seyir halinde olan vatandaş, 45 dakika süren Aydın'ın Çine ilçesinden Muğla'nın Menteşe ilçesine 2,5 saatte geldiğini söyledi. Vatandaş, "Yollar çok kalabalık. Şehir merkezlerinde baya bir yoğunluk var. Çine'den Menteşe'ye 2,5 saatte geldim" dedi.

İzmir'den Dalaman'a giden bir başka vatandaş ise, "Dalaman'a varmamız 4-5 saate varacak galiba. Yollar ana baba günü" dedi. - MUĞLA

Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı
Son dakika... Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Kartal Tibet Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:34:45. #1.14#

title