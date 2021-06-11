Araç içinde hayatına son verdi
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Araç içinde hayatına son verdi

Araç içinde hayatına son verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir adam aracının içinde silahla hayatına son verdi.

Bursa'da bir adam aracının içinde silahla hayatına son verdi.

Olay, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple, 44 yaşındaki M.O., 16 Y 4251 plakalı otomobilinin içerisinde başına dayadığı silahla hayatına son verdi. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri müdahalenin ardından M.O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. M.O.'nun cansız bedeni savcılık tarafından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - BURSA

Araç içinde hayatına son verdi
Araç içinde hayatına son verdi
Araç içinde hayatına son verdi
Araç içinde hayatına son verdi
Araç içinde hayatına son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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