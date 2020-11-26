Araç içi Kovid-19 test merkezi
26.11.2020 01:24 | Son Güncelleme: 26.11.2020 01:30
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun görüldüğü New York'un 90 km kuzeyindeki Bear Mountain Eyalet Parkı'nda, "arabaya servis" korona virüs testi merkezi kuruldu.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun görüldüğü New York'un 90 km kuzeyindeki Bear Mountain Eyalet Parkı'nda, "arabaya servis" korona virüs testi merkezi kuruldu. National Guard (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları) mensupları ve sağlık çalışanları tarafından yapılan test için merkezde araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol