Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu

İstanbul'da bugün gerçekleşmesi beklenen dolu yağışı öncesi aracının üzerini Türk bayrağıyla örten şahıs, yoldan geçen vatandaşın tepkisini çekti. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere çevre iller için şiddetli dolu uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından otomobillerinin zarar görmesini engellemek isteyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla önlemlerini aldı.

BAZILARI ÖNLEM OLAYINI ABARTTI

Önlem olayını abartan bir kişi, dolu yağışından korumak için aracının üzerine dev Türk bayrağı örttü. Bu esnada oradan geçmekten olan başka bir vatandaş ise şahit olduğu olaya sinirlenerek araç sahibine tepki gösterdi.

BAYRAĞI ARACIN ÜZERİNDEN KALDIRMASINI İSTEDİ

O anları kayda alan vatandaş, aracının üzerine Türk bayrağını örten kişiden bayrağı kaldırmasını istedi. Sosyal medyada paylaşan video kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.