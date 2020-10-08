Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu
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Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu

08.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:58

İstanbul'da bugün gerçekleşmesi beklenen dolu yağışı öncesi aracının üzerini Türk bayrağıyla örten şahıs, yoldan geçen vatandaşın tepkisini çekti. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere çevre iller için şiddetli dolu uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından otomobillerinin zarar görmesini engellemek isteyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla önlemlerini aldı.

BAZILARI ÖNLEM OLAYINI ABARTTI

Önlem olayını abartan bir kişi, dolu yağışından korumak için aracının üzerine dev Türk bayrağı örttü. Bu esnada oradan geçmekten olan başka bir vatandaş ise şahit olduğu olaya sinirlenerek araç sahibine tepki gösterdi.

BAYRAĞI ARACIN ÜZERİNDEN KALDIRMASINI İSTEDİ

O anları kayda alan vatandaş, aracının üzerine Türk bayrağını örten kişiden bayrağı kaldırmasını istedi. Sosyal medyada paylaşan video kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu
Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu
Haber Yorumları (41)
ABDULLAHKOBANİ: Dügün esnasinda iyi ama demi arabanin yüzerine takmak
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GEHE: Hepimiz naylonuz cisi de çüsü de çisi de cusu da herkes naylon
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HAKAN: Türk bayrağını arabanın üstüne örtmesi sorun değil ama doludan korumak için yapması hoş olmamış art niyetli yapdığına inanmak istemiyorum ama neyse ki kaldırmış
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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