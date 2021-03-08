Arabasında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye götürüldü
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Arabasında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye götürüldü

08.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:08

Otomobilinin bagajında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü.

Otomobilinin bagajında bir miktar uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile birlikte adliyeye sevk edildi.

19 GRAM UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olayda, Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan polis, verilen adrese baskın yaptı. Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu.

Arabasında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye götürüldü
Ayşegül Çınar

ESKİ SEVGİLİSİNİ SUÇLADI

Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürüldü. Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini söyledi. Genç oyuncunun bu ifadesi üzerine polis, Furkan Çalıkoğlu'nu da gözaltına aldı.

Arabasında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye götürüldü

Çalıkoğlu'nun yapılan sorgusunda eski sevgilisinin suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Sorgularının tamamlanmasının ardından bu sabah, oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi ve Nimet Y. adlı arkadaşı adliyeye getirildi.

Arabasında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye götürüldü
Arabasında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (5)
TÜH BE KIZIM: birinin yeğeninin bagajından da çuval çuval bulunmuştu zamanında uyuşturucu. . harbi ne oldu o yeğen?
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KALE: MADEM ESKİ SEVGİLİN NASI OLUYODA SENİN BAGAJINDAN ÇIKIYOR
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OLAY: bu sozde oyuNcu bile olamayan kesler inanin hemen hemen icmeyen sozde dizi filmlerde oynayanlarin hepsi icici cok nadir temiz var onlarda saten kendisini sanati oyunculugu ile gosteriyor bunlari izlemeyin izletmeyin
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