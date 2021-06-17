Araban Sarımsak Üreticileri Birliği 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı

Şubat 2020 tarihinde kurulan Araban Sarımsak Üreticileri Birliği ilk kongresini yaptı.

Şubat 2020 tarihinde kurulan Araban Sarımsak Üreticileri Birliği ilk kongresini yaptı. Kongre sonrası Araban Ziraat Odası'nın mevcut Başkanı Hasan Altun, Araban Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı seçildi.

Sarımsağıyla ünlü olan Gaziantep'in Araban ilçesinde geçtiğimiz aylarda kurulan Araban Sarımsak Üreticileri Birliği ilk kongresini yaptı. Kongre sonrası Hasan Altun, Araban Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı seçildi. Araban Sarımsak Üreticileri Birliği önceki yönetim kurulu ve sarımsak üreticileri tarafından birinci genel kurul öncesi yapılan istişare toplantıda oy birliğiyle alınan kararla tek aday olarak katılan Hasan Altun, başkan seçildi.

"Hemşerilerime şerefle hizmet edeceğim, inşallah"

Araban Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanlığına seçilen Hasan Altun, kongre sonrası yaptığı açıklamada, "Gelirinin tamamının tarıma dayalı olan ve Araban Ovası'nın verimli topraklarında bilinçli çiftçilerimiz tarafından yetiştirilen ve ünü Türkiye sınırlarını aşan onlarca tarım ürünlerinden birisi olan Araban sarımsağı'nı ülke genelindeki tüm pazarlara ulaştırılabilmesi için ve çiftçilerimizin desteklenmesi için projeler yapacağız. Arabanlı çiftçi hemşehrilerimin destekleriyle 2019 yılında yapılan seçimde Araban Ziraat Odası Başkanlığı görevine seçilmiştim. Göreve geldiğim ilk günden bu güne kadar görevimi layıkıyla yerine getirmek için gece ve gündüz, hafta içi hafta sonu demeden mesai mefhumu gözetmeksizin değerli çiftçi hemşerilerim için çalıştım. Değerli sarımsak üreticisi hemşerilerim ikinci bir görev olarak Araban Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanlığı görevini de bana uygun görüp verdiler. Bana verilen ve benim için şerefli görevler olan Araban Ziraat Odası Başkanlığı ile Araban Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanlığı görevimi Allah'ın izniyle en iyi bir şekilde yürütüp değerli çiftçi hemşerilerime şerefle hizmet edeceğim inşallah" dedi.

"Hasan Altun'u tebrik ederim"

Genel kurula katılan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise başkanlığa seçilen Altun'u tebrik ederek, "Araban Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanlığı'na seçilen Hasan Altun'u tebrik ederim. Bu gün Araban sarımsağı kalitesi, aroması ve depolama dayanıklılığıyla Türkiye genelinde kanıtlanmış bir üründür. Arabanlı sarımsak üreticilerinden, ürünlerini değerinin altında fiyatlara satmamalarını istiyorum" diye konuştu.

Genel kurula Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz, Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar ile birlikte Arabanlı sarımsak üreticileri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı