Araban'da trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araban'da trafik kazası: 5 yaralı

Araban'da trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Araban ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir aracın savrularak taklalara atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir aracın savrularak taklalara atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğe saatlerinden sonra Araban-Gaziantep kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Araban istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Ali Durmuş yönetimindeki 01 NZ 841 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan araç, savrularak orta refüje çarptıktan sonra taklalar attı. Olayın ardından araç içerisinde bulunan sürücüsü Ali Durmuş ile Zöhre Pınar, Meral Erdem, Samet Güçlü ve Zeynep Güçlü yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Araban İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Araban'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1'i polis 5 yaralı
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1'i polis 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Kenan Doğulu Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Araban'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 21:55:51. #1.13#

title