Araban'da park çalışmaları hızlandırıldı

Araban Belediyesi Hasan Doğru'nun incelemeleri ve ziyareti sonrası Elif Mahallesi'nde 5 bin metrekare alanda başlatılan park çalışmaları hızlandırıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, beraberindeki Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur, İbrahim Çobanoğlu ile Park ve Bahçeler Müdürü Davut Bağcı ile birlikte ilçeye en büyük mahalle olan 5 bin nüfuslu kırsal Elif Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Araban Belediyesi tarafından 8 Ocak 2022 tarihinde yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine yapımına başlatılan park çalışmalarını da yerinde inceleyen Belediye Başkanı Doğru, park alanında çalışmalar yapan Park ve Bahçeler Müdürü Davut Bağcı'ya çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatı verdi. Başkan Doğru'nun talimatı üzerine Elif Mahallesi park çalışmaları hızlandırıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Araban Belediyesi olarak Elif Mahallemizde 5 bin metrekare alan üzerinde başlattığımız modern park yapımı çalışmalarımızı yerinde inceledik. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaların hızlandırılması için Park ve Bahçeler Müdürümüz Davut Bağcı'ya gerekli talimatları verdik. An itibarıyla çalışmalara hız kazandırdık. Ayrıca Elif Mahallemize yaklaşık 10 yıl önce yapılan parkta da bakım onarım ve çimleme çalışmalarımıza da başladık. Elif Mahallemize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar ise Elif Mahallesi'ne yeni park çalışması ile mevcut parkta da bakım onarım ve çimleme çalışmaları başlattığı için Belediye Başkanı Doğru'ya teşekkür etti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel