Arabalı konser etkinliği düzenlendi
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Arabalı konser etkinliği düzenlendi

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında arabalı konser etkinliği yapıldı.

28.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:46

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında arabalı konser etkinliği yapıldı.

Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelenlere, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve su ikramında bulunuldu.

Araçlarını zabıta ekiplerinin yardımıyla sahnenin karşısına park eden vatandaşlar, araçlarının içinden İsmail Altunsaray'ı dinledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, aileleriyle konseri dinlemeye gelen çocuklara hediye dağıttı.

Etkinlikte konuşan Başkan Arı, koronavirüs ile mücadele sürecinde evlerinde kalan ve sosyal yaşamları kısıtlanan vatandaşlara moral amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Nevşehir'i dünyada marka şehir haline getireceklerini dile getiren Arı, "Bizim tam ifade ettiğimiz gibi peri bacalarıyla, Kapadokya ile anılan bir şehir değil, Türkiye'nin ve dünyanın gıpta ile baktığı marka bir şehir imar ve inşa edeceğiz demiştik. O yüzden yorulmak asla bilmeden ve dinlenmeyi kabre bırakarak, sizin sevginize, sizin teveccühünüze layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katacak ve mutlaka vadettiğimiz her işi gerçekleştirip yarınlarımızın teminatı gençlerimizin daha iyi bir şehirde, finansal, ekonomik, kültürel, sportif manada değer ortaya koyan bir şehir imar ve inşası için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Bir tarafta şehri yeniden imar ederken bir tarafta şehri turizme açma hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Bir tarafta Türkiye'nin ve dünyanın her gün adından söz ettiği bir şehir haline getirirken beraberinde insanlarımızın özellikle pandemi sürecinde evlerinden çıkamaması, morallerinin alt seviyeye inmesi nedeniyle biz sizin için varız. Biz bu şehirde sadece imar ve inşa faaliyeti yapmayacağız. Bu şehirde gönüller inşa edeceğiz. Bu şehrin her bir ferdine aşık ve sevdalıyız."

Arabalı konser etkinliği düzenlendi

Kaynak: AA

Manşet

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