Ara tatil uzatıldı mı 2022? 15 tatil ne zaman bitiyor, sömestr tatili kaç gün uzatıldı mı?

İlkokul, ortaokul ve liselerde hafta sonları ile beraber toplamda 15 günlük bir eğitim arası verildi. Böylece ilk dönemin yorgunluğu bu tatille atılacak. Artan omicron vakaları ve kar tatilleri sonrası Ara tatil uzatıldı mı 2022? sorusunun yanıtı merak edilmekte. Peki, bu sene 15 tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? 15 tatil ne zaman bitiyor, sömestr tatili kaç gün uzatıldı mı?

Ara Tatil uzatıldı mı 2022? sorusunun yanıtı merak edildi. Bilindiği üzere 2021-2022 yılına ilişkin önemli günlerin süreçleriyle ilgili bilgi yeni dönem başında MEB takvimi ile duyurulmuştu. 15 tatil ne zaman bitiyor, sömestr tatili kaç gün uzatıldı mı?

2022 ARA TATİL UZATILDI MI?

2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 24 Ocak günü kapanacak ve 4 Şubat günü açılacak.

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.

Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

*Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

*İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

*Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.

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