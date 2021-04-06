Ara tatil ne zaman 2021? Ara tatil olacak mı?
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Ara tatil ne zaman 2021? Ara tatil olacak mı?

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Ara tatil ne zaman 2021? Ara tatil olacak mı?

Ara tatil ne zaman 2021? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pandemi döneminde devam eden uzaktan eğitim kapsamında ara tatilin yapılıp yapılmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, ara tatil olacak mı?

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2020-2021 eğitim öğretim yılında ara tatilin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. MEB'den yapılan son açıklamalar sonrası eğitime nasıl devam edileceği açıklanmıştı. Peki, ara tatil ne zaman 2021? Ara tatil olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

ARA TATİL OLACAK MI?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Buna göre nisan ayında bir ara tatil olmayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN 2021?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendiğinden dolayı ara tatil olmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre 2020-2021 eğitim yılı 2 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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