Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi

Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi -Eskişehir'de yağmur hayatı felç etti Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt yapının yetersiz kaldığı bazı ara sokaklar ve ana cadde kavşakları adeta göle döndü.

23.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:02

Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi

-Eskişehir'de yağmur hayatı felç etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt yapının yetersiz kaldığı bazı ara sokaklar ve ana cadde kavşakları adeta göle döndü.

Eskişehir'de son günlerde etkili olan sağanak yağış bugün de hayatı olumsuz olarak etkiledi. Bu kapsamda yağışın ardından bazı ara sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çileye dönen yollar otomobil sürücülerinin yanı sıra özellikle motosiklet ve bisiklet kullanan vatandaşları çaresiz bıraktı. Çevre yolunda bazı noktalar ve ESTİM Toptancılar Sitesi'nde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi.

"Giderlerimiz çalışmıyor yayalar karşıya geçmekte zorlanıyor"

Konuyla ilgili konuşan İsmail Köseler isimli vatandaş yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını söyledi. Köseler, "Şu an giderlerimiz çalışmıyor ve Eskişehir'imiz Avrupa'da birinci şehir. Sadece ana caddelere değil ara sokaklara da bakmak gerekiyor. Yayalar karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Vatandaş olarak hizmet bekliyoruz ama ara sokaklarda göremiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan meteorolojik verilere göre, ilerleyen günlerde yağışların etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.

Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yarından itibaren camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanacak Haber
Son Dakika: Yarından itibaren camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanacak
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Haber
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Halife Hafter Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Beşiktaş Esenyurt
Şu an buradasınız: Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 20:31:07. #1.14#
title