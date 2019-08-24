Aquaman 2 Filmi

24.08.2019 15:53

Aquaman'in devamı niteliği taşıyan devam filminin yönetmenliğini Jamew Wan üstlenirken başrollerinde ise yine Jason Momoa, Amber Heard ve Yayha Abdul-Mateen II'nun yer alması bekleniyor.

Yönetmen: James Wan

Senaryo: David Leslie Johnson, Paul Norris, Mort Weisinger

Oyuncular: Amber Heard, Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Aquaman 2

Yapımcı Firma: DC Entertainment

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 16.12.2022



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Kaynak: InterSinema.com