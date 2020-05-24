Apple, Yeni Kablosuz Kulaklığı AirPods Studio'yu Tanıtabilir!
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Apple, Yeni Kablosuz Kulaklığı AirPods Studio'yu Tanıtabilir!

Apple, dikkat çeken bir haberle gündeme geldi. Kulaklık denilince AirPods modeli ile bilinen Apple, şimdi kulak üstü tasarıma sahip AirPods Studio'yu tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple, Yeni Kablosuz Kulaklığı AirPods Studio'yu Tanıtabilir!
24.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:49

Apple, dikkat çeken bir haberle gündeme geldi. Kulaklık denilince AirPods modeli ile bilinen Apple, şimdi kulak üstü tasarıma sahip AirPods Studio'yu tanıtmaya hazırlanıyor.

Kablosuz kulaklıklar son dönemde epey popüler oldu. Özellikle ülkemizde AirPods tutkusu bir başka. Öyle ki bu kulaklıkların çakması bile yok satıyor. Tabi Xiaomi gibi markalar daha uygun fiyata aynı hizmeti veren modeller yaptılar. Ancak insanlar AirPods görünümünden vazgeçmiyor. Apple ise kulaklık konusunda farklı yollar denemeyi ihmal etmiyor.

AirPods Studio Haziran Ayında Tanıtılabilir!

Daha önceden duyulan AirPods Studio modeli aslında bir kulak üstü kulaklık. Daha ufak kulaklık modellerine alıştığımız Apple, bu sefer Beats tadında bir kulaklık ile geliyor. Daha önceden gelen bilgilerde bu modelin 2020 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı söylenmişti. Ancak şu anda elde edilen bilgilere göre Apple kulaklık için çalışmlara başladı. Yani cihaz muhtemelen Haziran ayında tanıtılacak.

Tabi Apple'ın diğer kulaklık modellerinde ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden modelin isminin neden böyle olduğunu düşünmeye gerek yok. Tasarım olarak da ismi kadar iddialı olan AirPods Studio, kulak kısmında premium kalitede deriler taşıyor. Tabi bu derilerin hava almaması terletme açısından oldukça önemli.

Fiyatının yaklaşık 350 Dolar olması beklenen AirPods Studio, yaklaşık bir ay sonra gözler önüne çıkacak gibi duruyor. Bakalım Apple bu piyasada bu modeli ile bir başarı yakalayabilecek mi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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