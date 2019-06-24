Apple, Yeni iPhone'lar İçin İmzalayacağı 125 Milyon TL'lik Anlaşmayı İptal Etti

Akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden Apple, yeni iPhone kameraları için imzalayacağı anlaşmayı iptal etti. Kameralarında Nanoco'nun 'Quantum Dot' isimli teknolojisini kullanmayı hedefleyen şirket, anlaşmadan geri döndü.

The Telegraph'tan alınan bilgilere göre Apple, Nanoco'nun kamera teknolojisini 'daha gelişmiş bir görüntü sensörü' için kullanmayı amaçlıyordu. Bu sensör de 2019'da çıkacak olan iPhone'ların kameralarının içerisinde bulunacaktı. Nanoco, yaptığı açıklamada 'ABD'li müşteri'nin anlaşmayı iptal ettiğini belirtti.

Nanoco ve Apple arasında olan ilk anlaşma, 2018 yılında imzalanmıştı. Anlaşmayı uzatan tarafsa Apple olmuştu. Nanoco, anlaşma sayesinde üretim tesislerini Cheshire'a kadar büyütmüştü.

Apple, Nanoco'nun kamera teknolojisini artırılmış gerçeklik yeteneklerinin yanı sıra kamera özelliklerini geliştirmek için de kullanmak istiyordu. Bluefin Research'ün açıklamalarını aktaran The Telegraph, Apple'ın üretimde ciddi bir masraf edeceğini fark etmesinden sonra Nanoco projesini iptal ettiğini belirtti.

Apple, şu anda tüm odağını lazer tabanlı 3B tarayıcılara yönlendirmiş durumda. Bu teknolojinin 2020 yılındaki iPhone'larda bulunması ve artırılmış gerçeklik özelliklerini geliştirmesi bekleniyor.