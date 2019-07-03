Apple Watch'a Son Beta Güncellemesiyle 'Önyüklü Uygulamaları Silme Özelliği' Geldi
Apple, akıllı saatlerinde kullanılacak olan yeni işletim sistemi watchOS 6'nın üçüncü beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Yayınlanan güncelleme, önyüklü gelen uygulamaların kaldırılmasına imkan sağlıyor.
Apple, akıllı saatleri için yeni işletim sistemi olan watchOS 6'yı WWDC 2019 kapsamında duyurdu. Yeni işletim sisteminin üçüncü betası, geliştiriciler için yayınlandı. Bu beta sürümün sahip olduğu yeni özellik, akıllı saate önyüklü olarak gelen uygulamaların silinebilmesine olanak sağlıyor.
Bu özellik aslında geçtiğimiz ay düzenlenen etkinliklerde zaten duyurulmuştu. WatchOS 6'nın üçüncü beta sürümünde kullanmalarına imkan verilen bu özellik, tüm uygulamaların silinmesine ise imkan vermiyor.
WatchOS 6 Beta 3 ile birlikte Apple Watch'tan silebileceğiniz uygulamalar şu şekilde;
Telsiz
Kronometre
Alarm
Nefes
Radyo
EKG
Cycle Tracking
Noise
Remote
Camera Remote
Now Playing
Bu özelliği kullanarak sildiğiniz uygulamaları daha sonra yüklemek isterseniz, Apple Watch için oluşturulmuş olan App Store'u kullanabilirsiniz.