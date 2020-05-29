Apple iPhone SE (2020) Ekran ve Batarya Fiyatı Belli Oldu Apple tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve bugün itibarıyla ülkemizde satışa sunulan iPhone SE (2020) güçlü özellikleri ve nispeten uygun fiyatı ile dikkatleri çekiyor.

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve bugün itibarıyla ülkemizde satışa sunulan iPhone SE (2020) güçlü özellikleri ve nispeten uygun fiyatı ile dikkatleri çekiyor. Peki bu modeli alırsanız ve yolunuz servise düşerse ne kadar ödeme yapmanız gerekecek? Apple iPhone SE (2020) ekran ve batarya fiyatı resmi olarak açıklandı!

Apple iPhone SE (2020) Ekran ve Batarya Fiyatı Ne Kadar?

Ülkemizde 5,299 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulan iPhone SE (2020)'nin tamir ücretleri ülkemiz bazında açıklanmamış olsa da yurt dışı açıklamaları doğrultusunda ülkemiz fiyatlarına ulaşmamız mümkün gibi gözüküyor. Bu kapsamda fiyatların sanılanın aksine çok da yüksek olmadığını söyleyebilirim.

Öncelikle ekran tamiri ile başlayalım. iPhone SE (2020)'nin ekran tamir ücreti iPhone SE, iPhone 5S ve iPhone 6 gibi modellerle benzer şekilde 129 dolar bandında tutulmuş. Bu kapsamda diğer modellerin ülkemizdeki ekran değişim ücretinin 869 TL olduğunu görüyoruz. Yani yeni iPhone SE'nin de ülkemizde bu fiyattan işlem göreceğini söyleyebiliriz.

Ardından pil değişimi tarafına göz atıyoruz ve modelin iPhone 8 ve önceki modellerle aynı grupta tutulduğunu, pil değişimi fiyatının 49 dolar olarak belirlendiğini görüyoruz. Bu kapsamda aynı gruptaki modellerin ülkemizdeki batarya değişim fiyatlarının 319 TL olduğunu göz önüne aldığımızda yeni modelin de aynı fiyattan işlem göreceğini söyleyebiliriz.

Peki, siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.