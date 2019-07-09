Apple'ın İlk Bilgisayarına Ait 40 Yıllık Kullanım Kılavuzu, Dudak Uçuklatan Fiyata Satışa Çıktı

Geçtiğimiz sene Apple'ın ilk bilgisayarı olan Apple-1'in 471 bin dolara satışa çıktığını görmüştük. Yeni bir açık artırmadaysa Apple-1'in orijinal kullanım kılavuzu satışa sunulacak.

RR Auction, şu anda 40 yıllık bir Apple-1 kullanım kılavuzunu satışa çıkarttı. Yazıyı yazdığımız sırada kullanım kılavuzuna verilen en yüksek teklif 9.442 dolar (Yaklaşık 54 bin TL) oldu. Açık artırma yarın sona erecek.

Kullanım kılavuzu, ilk sayfasında bilgisayarın devrelerini açıklayan bir bölümü de içerisinde barındırıyor. Kılavuzun açıklamasındaysa şu ifadeler yer alıyor:

"Son derece nadir ve orijinal Apple-1 kullanım kılavuzu, 1976 ylında Apple Computer Company tarafından yazılmış. 12 sayfalık 8,5x11 olan kılavuz, ön kapağında Apple'ın ortak kurucusu Ron Wayne tarafından tasarlanan orijinal logosunu bulunduruyor. Logoda, bir ağacın altında otururken kafasının üzerinde parlayan bir elma bulunan Isaac Newton yer alıyor."

"Kullanım kılavuzu, sistemin nasıl açılacağı ve çalıştıracağı, sistem monitörün nasıl kullanılacağı ve Apple sisteminin nasıl genişletileceğine dair bilgiler içeriyor. Kılavuz aynı zamanda Steve Wozniak'ın geliştirdiği, 'Woz Monitor' isimli yenilikçi bir programa ait bir sayfayı da içeriyor. İyi/çok iyi kondisyonda olan kılavuz, ön sayfada klavye izi benzeri bir lekeye sahip. Bunun dışında ön kapakta küçük bir aşınma ve ön kapağın iç kısmında hafif bir leke bulunuyor."

Koleksiyoncuların ve Apple hayranlarının kaçırmak istemeyeceği nadir parçanın şu an için ne kadara satılacağı ya da kime satılacağı kesin değil. Şu an için 9.500 dolar civarında satılacak gibi görünen kılavuza karşı ilginin artması durumunda kılavuz 10 bin barajını rahatlıkla geçebilir.