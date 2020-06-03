Apple Çin'de iPhone Satış Fiyatlarını Düşürdü Çin'de, 6.18 olarak bilinen online alışveriş festivali için Apple firması iPhone fiyatlarını resmi olarak düşürdü.

Çin'de, 6.18 olarak bilinen online alışveriş festivali için Apple firması iPhone fiyatlarını resmi olarak düşürdü. Çin'de resmi Apple firması internet sitesinde fiyatlar değiştirilmese de, ülkede buluna diğer Apple satıcılarında iPhone fiyatları düşürüldü.

Online satış sitesi Tmall üzerinde, 5,499 Yuan olan 64GB iPhone 11 fiyatının alışveriş festivali süresince 4,799 Yuan'a düşürüldüğü, 8,699 Yuan olan 64GB iPhone 11 Pro'nun fiyatının ise 7,579 Yuan'a düşürüldüğü görüldü. Ortalama %13'lük bir fiyat indirimine giden Apple firması, 64GB iPhone 11 Pro Max'in satış fiyatını 9,599 Yuan'dan 8,359 Yuan'a düşürdü. Apple serisindeki en ucuz telefon olan, 64GB ikinci nesil iPhone SE'nin satış fiyatı ise %6'lık bir indirim yapılarak, 3,299 Yuan'dan 3,099 Yuan'a düşürüldü.

Çin'de iPhone Satış Fiyatlarındaki Düşüş Kullanıcıları Yeni iPhone Modellerine Yönlendiriyor

Apple firmasının gerçekleştirdiği bu indirimle, Çin'de eski model iPhone kullanıcılarının, telefonlarını daha yeni bir iPhone modeliyle değiştirmesini umduğu belirtiliyor.

Tmall sitesinin rakibi olarak gösterilen JD.com online satış sitesinde 64GB iPhone 11'in satış fiyatı, 4,599 Yuan olarak görünüyor. iPhone 11 Pro için ise 6,999 Yuan olarak satış fiyatını belirleyen JD.com internet sitesi, genel olarak Tmall sitesinde daha düşük satış fiyatları belirleyerek, alışveriş festivali boyunca rekabeti kızıştıracağa benziyor. Tmall internet sitesinde 8,359 Yuan'lık satış fiyatına sahip olan 64GB iPhone 11 Pro Max'in JD.com sitesindeki satış fiyatı 7,499 Yuan. Aradaki 860 Yuan'lık fark oldukça yüksek gibi görünüyor.

Resmi Apple satıcısı olan ve iPhone'ların satış fiyatlarının belirlenmesinde Apple firmasıyla birlikte çalıştığı bilinen JD.com internet sitesinde yer alan fiyatların bu kadar düşük olması ise Çin'de Apple kullanıcılarını oldukça sevindirmişe benziyor. JD.com internet sitesi, alışveriş festivali boyunca internet sitesinde yer alan fiyatların günlük olarak düşürülebileceğini belirtiyor.

JD.com internet sitesi sözcüsü, gerçekleştirilen indirimden sonra ilk saatlerde Apple satışlarının geçen yıla kıyasla üç kat arttığını ifade ediyor. Bu durum gösteriyor ki Apple firması Çin'de gerçekleştirdiği satış fiyatındaki indirimler ile istediği sonuçları elde edebilecek.

Geçtiğimiz günlerde ise iPhone 12 fiyatı konusunda bilgiler gelmeye başlamış ve bizi korkutmuştu.