Apple CEO'su Tim Cook: Yeni Tasarımlarımızı Görünce Aklınızı Kaçıracaksınız

Jony Ive'ın Apple'daki kariyerini sonlandırmasının ardından herkes şok olmuştu. Bunun yanı sıra Apple'ın tasarım departmanı hakkında birçok spekülasyon meydana gelmişti. Konuyu ele alanlar arasında Wall Street Journal da bulunuyordu.

Wall Street Jorunal, Ive'ın gidişinin ardındaki sebepleri ele aldı. Wall Street Journal'ın haberine göre Ive, Apple Watch'la ilgili alınan stratejik kararlardan memnun değildi. Ive, cihazı sportif değil, şık bir şekilde tasarlamak istemişti. Dahası, Ive'ın moralinin Tim Cook tarafından kırıldığı da iddia edildi.

Haberin devamında şu ifadeler yer almıştı:

"Jony Ive, Apple'ın teknoloji ya da şirketin diğer kısımlarından daha çok mali yöneticilerini dinlediği için sinirlenmişti."

Wall Street Jorunal'ın haberi son derece spekülatif olmuş olacak ki Tim Cook, NBC News'a bizzat e-posta gönderdi:

"Hikaye absürt. Birçok haber ve sonuçları gerçeği yansıtmıyor."

"Haberlere en basit haliyle baktığımızda, basının tasarım ekibinin ve Apple'ın nasıl çalıştığını anlamadığını görüyoruz. İlişkileri, kararları ve etkinlikleri, şirketi tanıyamayacağımız şekilde çarpıtıyorlar."

"Tasarım ekibi inanılmaz derecede yetenekli. Jony'nin söylediği gibi her zamankinden daha iyiler ve Jeff, Evans ile Alan'ın liderliğinde çok iyi işler çıkaracaklarına güvenim tam. Gerçeği ve ortaya koyabilecekleri inanılmaz işleri biliyoruz. Üzerine çalıştıkları projeleri görünce aklınızı kaçıracaksınız."