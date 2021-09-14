Apple 14 Eylül Salı etkinliği! Apple yeni ürünleri neler oldu? Yeni iPhone ve iPad çıktı mı? Apple yeni ürünler ve fiyatları ne kadar? - Haberler
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Apple 14 Eylül Salı etkinliği! Apple yeni ürünleri neler oldu? Yeni iPhone ve iPad çıktı mı? Apple yeni ürünler ve fiyatları ne kadar?

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Apple 14 Eylül Salı etkinliği! Apple yeni ürünleri neler oldu? Yeni iPhone ve iPad çıktı mı? Apple yeni ürünler ve fiyatları ne kadar?

Apple'da beklenen etkinlik bugün başladı. Dünyanın takip ettiği etkinlikte yeni iPhone modeli, Apple Watch ve AirPods da dahil olmak üzere dikkat çeken ürünlerin tanıtımı gerçekleşiyor. iPhone 13'ün fiyatı 799 dolar olarak açıklanırken, iPhone 13 mini ise 699 dolarlık fiyat etiketi taşıyacak. Peki, Apple 14 Eylül Salı etkinliği! Apple yeni ürünleri neler oldu? Apple yeni ürünler ve fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

Apple bugün 14 Eylül Salı etkinliği başladı. Etkinlik devam ederken izleyiciler yeni Apple ürünleri ne olacak, fiyatları ne kadar olacak, kaç TL olacak? merak etti. Peki, Apple yeni ürünleri neler oldu? Apple yeni ürünler ve fiyatları ne kadar? Apple yeni iPhone var mı?

APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN 2021?

Teknoloji severlerin merakla beklediği Apple etkinliği başladı. Dünyanın takip ettiği etkinlikte yeni iPhone modeli, Apple Watch ve AirPods da dahil olmak üzere dikkat çeken ürünlerin tanıtımı gerçekleşiyor. iPhone 13'ün fiyatı 799 dolar olarak açıklanırken, iPhone 13 mini ise 699 dolarlık fiyat etiketi taşıyacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Tüm dünyanın merakla beklediği etkinlik Apple CEO'su Tim Cook, sunumuyla başladı. Etkinlikte Apple'ın yeni ürünleri tanıtılıyor.

iPAD MİNİ

Küçük olmasına rağmen sunduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken iPad Mini, çok daha küçük bir ekran tasarımıyla geliyor. Mor, pembe, sarı ve gri renkleriyle gelen yeni nesil iPad 8.3 inçlik boyutuyla dikkat çekiyor. 500 nit parlaklık sunan cihaz, Touch ID'ye de sahip. Ekranın yukarısında konumlandırılan bu tuşta dokunma deneyimi de geliştirildi. Yeni iPad Mini'nin başlangıç fiyatı ise 499 dolar olarak açıklandı.

Apple 14 Eylül Salı etkinliği! Apple yeni ürünleri neler oldu? Yeni iPhone ve iPad çıktı mı? Apple yeni ürünler ve fiyatları ne kadar?

APPLE WATCH SERİES 7

Ekran gövde oranı bir önceki modele oranla yüzde 20 oranında artırılan Apple Watch Series 7'nin kenarları yüzde 40 daha ince olacak. Ekranı ise yüzde 50 oranında daha geniş içerik okuma imkanı verecek olan cihaz, yüzde 33 oranında daha hızlı şarj olacak. Yeni Watch Series 7'nin başlangıç fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.

Apple 14 Eylül Salı etkinliği! Apple yeni ürünleri neler oldu? Yeni iPhone ve iPad çıktı mı? Apple yeni ürünler ve fiyatları ne kadar?

iPHONE 13

İphone 13'de en büyük yenilik kamera bölümündeki değişim olarak göze çarpıyor. Görünüş olarak farklı ufak değişikliklere de ev sahipliği yapan iPhone 13, daha küçük bir çentik ve 5 farklı renk seçeneği ile geliyor. Yeni işlemci olan 6 çekirdekli A15 Bionic'ten güç alacak olan cihaz, bir önceki modele göre yüzde daha 50 hızlı olacak ve yüzde 30 daha hızlı grafik performansı gösterecek.

iPHONE 13 VE iPHONE 13 MİNİ FİYATI

iPhone 13, 799 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyacak. Daha küçük bir ekrana sahip olan ancak teknik özellikler bakımından iPhone 13'e denk olan iPhone 13 mini'nin fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı. İki model için de depolama seçenekleri 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak belirtildi.

Apple 14 Eylül Salı etkinliği! Apple yeni ürünleri neler oldu? Yeni iPhone ve iPad çıktı mı? Apple yeni ürünler ve fiyatları ne kadar?

iPHONE 13 PRO VE iPHONE 13 PRO MAX

Gücünü A15 Bionic işlemcisinden alacak olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, Super Retina XDR ve 1000 nits parlaklığında bir ekranla kullanıcıları selamlıyor. Ayrıca modellerde hem video hem de fotoğraf için 3x optik zoom, makro çekim ve gece modu özelliği bulunuyor.

iPhone 13 pro modeli 6.1 ekrana sahipken, Pro Max modeli ise 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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