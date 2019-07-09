Apple, 10 Yıl Önce App Store'dan Kaldırdığı Texas Hold'em Oyununu Yeniden Yayınladı

10 Temmuz 2008 yılında kurulan App Store, kurulduğunda sadece 500 uygulamayı bünyesinde barındırıyordu. Günümüzde ise kullanıcılar, milyonlarca uygulama arasından seçim yapmakta zorlanıyorlar. Apple'ın iPhone ve iPad'ler için oluşturulmuş olan uygulama mağazası App Store, onuncu yılını doldurmaya hazırlanıyor.

App Store'un Apple için önemi elbette çok büyük. Hal böyle olunca teknoloji devi Apple, App Store'dan bile önce geliştirdiği ancak bilinmeyen bir nedenden ötürü kaldırdığı bir oyununu, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yeniden App Store'a ekledi. Bu oyun: Texas Hold'em.

2006 yılında piyasaya sürülen Texas Hold'em, App Store'un kurulmasıyla birlikte mağazaya eklendi. Ancak bilinmeyen bir nedenden ötürü oyun, App Store'dan kaldırıldı ve herhangi bir güncelleme yayınlanmadı. Şimdi ise çok sayıda benzeri olan bu popüler poker oyunu, yeniden App Store'a eklendi.

Yenilenen Texas Hold'em, yeni karakterler, gelişmiş grafikler ve daha pek çok geliştirme içeriyor. Ayrıca oyun ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.

Oyunun mağazadan kaldırılmadan önce yayınlanan son güncelleme ise 10 yıl öncesine ait. İşte tarihin tozlu raflarında yer etmiş olan o güncelleme notları;

10 yıl öncesine ait olan 1.1 sürümünün güncelleme notlarında; "Şimdi Texas Hold'em, animasyonlu emotes'ler ile daha iyi, artık daha fazla istatistik takibi yapılabiliyor ve rekabetçi, çok oyunculu oyunların daha uzun olması için sınırsız satın alma özelliği..." ifadelerine yer verilirken, sadece saatler önce yayınlanan oyunun 2.0 güncelleme notlarında ise "Texas Hold'em, App Store'un onuncu yılını kutlamak için geri döndü. Başlangıçta iPod için geliştirilen ancak sonradan iPhone'lar için de oluşturulan bu popüler oyunun yeni tasarımını çok seveceksiniz." açıklaması yer alıyor.

Neredeyse tamamen yenilen Texas Hold'em, şimdilik ülkemizde kullanılamıyor. Ancak Apple'ın ilerleyen günlerde, belki de saatler içerisinde bu oyunu tüm ülkeler için aktif etmesi bekleniyor. Oyunun App Store sayfasına burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.