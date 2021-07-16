Apollon takı pazarı ziyaretçilerini ağırlayacak

Aydın'ın Didim ilçesinde binlerce yıllık tarihi Apollon Tapınağı'nın bulunduğu sokakta kurulacak olan Apollon Takı pazarı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde binlerce yıllık tarihi Apollon Tapınağı'nın bulunduğu sokakta kurulacak olan Apollon Takı pazarı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

16 - 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında yüz binlerce yıllık tarihi Apollon Tapınağı'nın yer aldığı sokakta kurulacak olan Apollon Takı Stantları kapılarını bugün açıyor. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın sanaatkar kadınlarımıza destek olabilmek ve ekonomiye katkı sunmak amacıyla öncülük ettiği takı pazarında el emeği ürünler sergilenecek. Yaklaşık olarak 9 gün sürecek olan Takı Pazarı'nda sanaatkar kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünleri görücüye çıkacak ve ekonomik anlamda geri dönüşüm sağlanacak.

Takı Pazarı ile ilgili bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Kadınlarımızın el emeklerinin ekonomik anlamda geri dönüşüm sağlayabileceği bu takı pazarında, hem ilçemizin, hem de Apollon Tapınağının tanıtımını gerçekleştireceğiz. Takı Pazarı 16 - 25 Temmuz tarihleri arasında açık kalacaktır. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı