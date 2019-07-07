Apex Legends'ta Hile Yapmış Gibi Birinci Olmanızı Sağlayabilecek Çizelge

2019 yılının en çok konuşulan Battle Royale oyunu Apex Legends, birinci şahıs vurucu ve aksiyon dolu oyunseverler tarafından fazlasıyla beğenilmişti. Çıktığı gün itibariyle birkaç güne kalmadan rekorlara da imza atan oyun, uzun bir süre daha gündemden düşmeyecek gibi gözüküyor.

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Sosyal medya platformlarından Reddit'te henüz ortaya çıkan bir paylaşım ise Apex Legends'ta bulunan tüm silahları en ince ayrıntısına kadar gözler önüne seriyor. Yayınlanan görselde silahların şarjör seviyeleri başına mermi kapasiteleri, gövde, bacak, kafaya, seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 kaska, kafadan vuruş mesafesine göre hasar değerleri ve hasar katlama gibi birçok bilgi yer alıyor.

Daha henüz 2. sezona geçiş yapan Apex Legends'ın bazı silahlarında da değişiklikler (yeni silah L-STAR da eklendi) olmuştu. Yazımıza konu olan ve bazı kişilere göre hile bile sayılabilen detay çizelgesi ise Battle Royale oyunu Apex Legends'ın 2. sezonu ile ilgili değişiklikleri de bünyesinde barındırıyor.