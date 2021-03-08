Apaydın: "Tüm kadın şoförlerimiz ile gurur duyuyorum"
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Apaydın: "Tüm kadın şoförlerimiz ile gurur duyuyorum"

08.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:43
Apaydın:

Kadınlar günü ile ilgili yazılı mesaj yayımlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Tüm kadın şoförlerimiz ile gurur duyuyorum" dedi.

Kadınlar günü ile ilgili yazılı mesaj yayımlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Tüm kadın şoförlerimiz ile gurur duyuyorum" dedi.

TŞOF Başkan Apaydın, mesajında şunları kaydetti:

"Hayatımızın her alanında değerli varlıklarıyla, bizi doğuran, yetiştiren, annemiz, kızımız, teyzemiz, halamız, öğretmenimiz, hemşiremiz, ablamız, eşimiz olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Toplumun her kademesinde ellerinin değdiği, fikirlerinin uygulandığı yerlerde başarılarıyla toplumun mimarı onlardır. Şoför camiamızda da hatırı sayılır derecede değerli kadın şoförlerimiz var. Hepsi birbirinden güçlü, azimli ve başarılı. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Tüm tabuları yıkıp iş hayatımızda daha çok var olmaları gerekiyor. Bizlere düşen ise, pozitif ayrımcılık ile kadınların her alanda önüne engel çıkartmak değil, saygıyla ve sevgiyle destek olmaktır. Sabırları, şefkatleri, başarıları için tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, yüzlerinin her daim tebessüm edeceği ömür diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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