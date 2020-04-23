Apartmanın içi sergi, dışı şölen Apartmanın içi sergi, dışı şölenİZMİR'in Konak ilçesinde, bir grup çocuk, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, bu yıl evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oturdukları apartmanı Türk bayrakları, balonlar ve kendilerinin hazırladığı afişle süsleyip kutladı.

Apartmanın içi sergi, dışı şölen

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir grup çocuk, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, bu yıl evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oturdukları apartmanı Türk bayrakları, balonlar ve kendilerinin hazırladığı afişle süsleyip kutladı.

Barbaros Mahallesi, 357 Sokak'taki Barçın Apartmanı'nda yaşayan 9 çocuk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında muhteşem bir hazırlık yaptı. Mustafa Merdol (2), Ege Tuna Türedi (9), Elif Sena Türedi (12), İrem Torlak (12), Mehmet Efe Şahinoğlu (7), Umay Üsküp (6), Doğa Guderoğlu (6), Mira Enet (5) ve Hira Enet (2) apartmanlarının girişini kendi çizdikleri resim ve hazırladıkları elişi süslemelerle sergi alanına çevirdi. Barçın Apartmanı'na girenler kendilerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sergisine gelmiş gibi hissederken, duygusal anlar da yaşadı. 7 çocuk ayrıca apartmanın dış cephesini de büyük bir çarşaf üzerine kendi el ve ayak izleri ile yine kendilerinin boyadığı '23 Nisan 100'üncü Yıl' temalı pankartla kapladı. Pankartın etrafı Türk bayrakları ve balonlarla donatılınca hazırlıklar 357 sokak sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerin de ilgisini çekti. Gün boyunca bu güzel görsel şöleni ve eserleri görmek için birçok komşu apartman ve mahallelerden Barçın Apartmanı'na geldi. Apartman sakinleri ve kalbi Atatürk sevgisiyle dolu 9 çocuk, gün boyunca balkonda bayramı kutlayacaklarını belirtti.

Evinin balkonundan 23 Nisan'ı kutlayan 6 yaşındaki Umay Üsküp, "Bugünü kutlamak için ellerimize ve ayaklarımıza sürdüğümüz boyalarla resimler yaptık. Atatürk'ün resmini çizdim. Atatürk'ü ve 23 Nisan'ı çok seviyoruz" dedi.

Balkona çıkan çocuklardan 6 yaşındaki Doğa Güleroğlu ise, "Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan için resimler çizdik. Ellerimizi boyalara batırdık. Bayramlıklarımızı giydik" diye konuştu.

Umay Üsküp'ün annesi Müfide Üsküp ise, "Biz koronavirüs dolayısıyla çocuklarımızın mağdur olmasını istemedik. 23 Nisan'ı aynı okullardaki gibi kutlamak istedik. Çocuklarımız eğlensinler istedik bu yüzden bugüne apartmanca hazırlandık. Kocaman bayraklar astık resim sergileri hazırladık. Elimizden geldiğince onları mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA