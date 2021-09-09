Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş
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Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

New York'ta başta çete üyesi olmak üzere birçok suçtan aranan şahıs, evinin bulunduğu apartmana kadar takip ettiği 70 yaşındaki kadına tecavüz ettikten sonra kayıplara karıştı. Tecavüz şüphelisi polisi çalışması sonucu yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin metropolleri arasında yer alan New York'ta çetesi üyesi olmak dahil birden fazla suç kaydı bulunan 28 yaşındaki Reginald Bellot isimli şahıs, evine kadar takip ettiği 70 yaşındaki kadına apartman merdivenlerinde tecavüz etti.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş

KAMERALARA DA YANSIDI

Bellot isimli şahsın, yaşlı kadına tecavüzde bulunduğu anlar apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, kadının merdivende hareket edemeden yattığı görülürken, zanlının da kaçma hazırlığında olduğu izlendi.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş

KADIN TEDAVİYE ALINDI, ŞAHIS YAKALANDI

Olayın ardından yaşlı kadının kendilerini arayarak ihbarda bulunduğu bilgisini veren polis ekipleri, güvenlik kayıtlarından aldıkları fotoğrafı her yere yayarak zanlıyı kısa sürede yakalandı.

Şahsın yumruk darbeleriyle yaralanan kadın ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yaşlı kadının hayati tehlikesi yok.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş

2,5 YIL CEZAEVİNDE YATTI

Diğer yandan zanlıyla ilgili dikkat çeken bilgiler de polis tarafından paylaşıldı. Polis ekipleri daha önce başka bir suçtan 2,5 yıl cezaevine kalan Reginald Bellot isimli şahsın, yine işlediği bir suçtan da 6,5 yıl hapis cezası olduğunu belirtti. Reginald Bellot, polis karakolundaki işlemlerinin bitmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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