Apartmandaki yangında baygın halde bulunup, kurtarıldı
Haberler » Güncel » Apartmandaki yangında baygın halde bulunup, kurtarıldı - Haber

Apartmandaki yangında baygın halde bulunup, kurtarıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde apartmanda çıkan yangında, bir kişi itfaiye tarafından baygın halde bulunup, kurtarıldı.

07.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:53
Apartmandaki yangında baygın halde bulunup, kurtarıldı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde apartmanda çıkan yangında, bir kişi tarafından baygın halde bulunup, kurtarıldı.

Dün gece Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri, Erol Onur'a ait daireden çıkan dumanları fark edip hemen itfaiyeye verdi. Kısa sürede gelen Büyükşehir Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangında mahsur kalanların olduğu bilgisini alan itfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer yandan da kurtarma çalışmalarına başladı. Dumanların arasında baygın halde bulunan, Tayfun Özenci, itfaiye tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dumandan etkilenen Özenci'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, yangın yaklaşık bir saatlik çaba sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Balıkesir
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler