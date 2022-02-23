Apartman sakinlerini bıktırdı; fotoğrafının olduğu hırsız var afişlerini yırttı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde, farklı tarihlerde girip ayakkabı ve elektrikli scooter çaldığı apartmanın önünde, üzerinde kendi fotoğrafları olan "Hırsız var" yazılı afişleri gören şüpheli, arkadaşları ile beraber kağıtları yırttı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 12 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı. Bir kişi telefonla konuşarak girdiği apartmanda, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları poşete doldurdu. Hırsız aynı rahatlıkla çıkarken, ayakkabıların gittiğini gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kamera incelemesinde şüphelinin M.P. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

BİR HAFTA SONRA AYNI APARTMANDAN YİNE HIRSIZLIK YAPTI

TEKRAR DÖNÜP AFİŞLERİ YIRTTI

"DUVARDAKİLERİ ELLERİ İLE ALIP YIRTIYOR"

Kalkan, "Biz, adamın kamera görüntüsünden çektiğimiz fotoğraflarını koyduğumuz el ilanlarını astık. Beni 5-10 kişi aradı. Bu adam sonra ki gün yakalandı. Şu an polis merkezinde. İlanları astığımız sonraki gün, geliyorlar. Ağaca olanları iyi bantladığımız için onlarla uğraşmamışlar. Duvardakileri elleri ile alıp yırtıyor, yere atıyor" şeklinde konuştu.