AP vekillerindan Kavala tepkisi: Sistem dengesini tamamen yitirdi

19.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:50

Avrupa Parlamenterleri Gezi Parkı davasında Osman Kavala ile ilgili yaşanan gelişmeleri Euronews Türkçe'ye değerlendirdi. Aralarında Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un da bulunduğu birçok vekil Kavala'ya beraat kararı verilmesinden birkaç saat sonra 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında başka bir dosyada gözaltına alınmasını üzüntüyle karşıladığını ifade etti.





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Gezi Parkı ve Büyükada davaları Türkiye için önemli fırsatlar içeriyordu. Ülke normalleşme sürecine girebilirdi. Hayal kırıklığına uğradık, çok üzgünüz.





Nacho Sanchez Amor

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü



Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Gezi Parkı ve Büyükada davaları Türkiye için Avrupa Birliği'ne gönderilebilecek olumlu mesajlar açısından önemli fırsatlar içeriyordu. Darbe girişiminin ardından yaşanan olağanüstü durumdan sonra ülke normalleşme sürecine girebilirdi. Dün yaşananlardan sonra hayal kırıklığına uğradık, çok üzgünüz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle