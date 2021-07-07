AÖF yaz okulu sınavları online mı? AÖF geçmiş döneme ait borç ödeme!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta organize edilecek. AÖF yaz okulu kayıt! AÖF giriş! AÖF akademik takvim! AÖF iletişim numarası!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2021 AÖF sınav takvimini açıkladı ve AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı? AÖF geçmiş döneme ait borç ödeme!

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

AÖF GEÇMİŞ DÖNEM BORCU ÖDEME!

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.