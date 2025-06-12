AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025! Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ve kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Yaz okulu başvuruları sayesinde, öğrenciler notlarını yükseltme şansı elde ediyor. Bu nedenle AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025 konusu hem sosyal medyada hem de resmi sitelerde en çok arananlar arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklamalarıyla birlikte, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025 netlik kazandı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ve kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci Otomasyonu üzerinden giriş yaparak "Ders Seçim (Ekle/Sil)" ekranından en fazla 5 dersi seçebilecek. Ancak ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmayacak, dolayısıyla kayıt işlemi tamamlanamayacaktır.

Yaz okulu kapsamında yapılacak tek sınav 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecektir. Sınav yüz yüze uygulanacak ve her ders için 20 çoktan seçmeli soru yöneltilecektir. Sınav süresi her ders için 30 dakika olacaktır.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025 yılı için netleşti. Ders seçimi ve ödeme işlemleri 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek. Kayıt işlemleri yalnızca belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek olup, herhangi bir uzatma yapılmayacak.

AÖF PUAN SİSTEMİ

Değerlendirme sistemi çerçevesinde dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde puan hesaplaması yapılacak. Başarı notu alt sınırı ise 35 olarak belirlenmiş olup, bu puanın altındaki öğrenciler doğrudan FF notu alacaklardır. Bu da yaz okulunun, genel başarı ortalamasını doğrudan etkileyen bir dönem olduğunu göstermektedir.