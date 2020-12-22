AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

22.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:01
AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi'nde bölümünü okuyan yüzlerce öğrenci geçtiğimiz haftalarda sınavlara girdi. Tamamlanan güz dönemi sınav temposundan sonra merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu üniversitesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 12, 13, 14 Aralık ve 19, 20, 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavlarının sonuçları için gözler kurumun resmi sitesine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları hakkında yapılan açıklamaya göre; sürecin tamamlanmasın ardından sonuçların açıklanacağı ifade edildi. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı ve detayları...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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