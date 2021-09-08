AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? 2021-2022 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri nedir?

Son Dakika: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamayla AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin öğrenciliklerinin devamı için kayıt yenileme yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemleri belli tarihler arasında yapılmaktadır. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? 2021-2022 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri nedir? AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

Yeni eğitim öğretim hayatı başlarken AÖF kayıt yenileme işlemleri yoğunluk kazandı. Eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyenlerin gündeminde ise AÖF kayıt yenileme tarihleri bulunuyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim gören vatandaşlara yapılan duyuruda kayıtların 8 Ekim'de sona ereceği bildirildi. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? 2021-2022 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri nedir? AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül saat 09:00'da başlayacak ve 8 Ekim saat 17:00'de sona erecek.

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.