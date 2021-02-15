AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başlıyor. Peki, AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF), İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı Bahar Dönemi ders seçme ve kayıt yenileme dönemi bugün başlıyor. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi online ortamdan yapılmaktadır. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme için gerekli olan harç ücreti online ortamdan veya atm vasıtasıya ödenmektedir. 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

2021 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT YENİLEME DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ